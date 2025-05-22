Cemiyet hayatının ünlü isimleri lüks mayo ve resort giyim markası'nın İlkbahar-Yaz koleksiyon davetinde bir araya geldi.
Giriş: 22 Mayıs 2025 Perşembe
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON, RUKEN MIZRAKLI
HEDİYE GÜRAL GÜR
FİGEN KIRAL
BAŞAK ÇAĞLAR
YAĞMUR ZIRH, SONGÜL HATISARU, BURCU TOGAY TANMAN
NEŞE SERT
GAMZE CİZRELİ
YAĞMUR ZIRH, BURCU TOGAY TANMAN
GENEL
GENEL
GENEL
Hanımları buluşturan davet...
Cemiyet hayatının ünlü isimleri lüks mayo ve resort giyim markası'nın İlkbahar-Yaz koleksiyon davetinde bir araya geldi.
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