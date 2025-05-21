Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky'ye Cannes galasında destek olmak için kırmızı halıda yanındaydı.
Giriş: 21 Mayıs 2025 Çarşamba
RIHANNA, ASAP ROCKY
RIHANNA, ASAP ROCKY
RIHANNA, ASAP ROCKY
RIHANNA, ASAP ROCKY
RIHANNA, ASAP ROCKY
RIHANNA, ASAP ROCKY
RIHANNA, ASAP ROCKY
RIHANNA, ASAP ROCKY
RIHANNA, ASAP ROCKY
RIHANNA, ASAP ROCKY
Kırmızı halıda aşk...
Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky'ye Cannes galasında destek olmak için kırmızı halıda yanındaydı.
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