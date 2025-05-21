Pınar Sabancı, Zülfü Livaneli'nin Harbiye'deki konserini sanatçının kulisinden izledi.
Giriş: 21 Mayıs 2025 Çarşamba
PINAR SABANCI, ZÜLFÜ LİVANELİ
PINAR SABANCI, ZÜLFÜ LİVANELİ
PINAR SABANCI, ZÜLFÜ LİVANELİ
PINAR SABANCI, ZÜLFÜ LİVANELİ
ZÜLFÜ LİVANELİ
ZÜLFÜ LİVANELİ
Sabancı, 'Livaneli' konserinde
Pınar Sabancı, Zülfü Livaneli'nin Harbiye'deki konserini sanatçının kulisinden izledi.
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