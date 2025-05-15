Cem Boyner ve Bilgün Dereli'nin ikiz kızlarından Ayşe Boyner, modacı Hakan Yıldırım'ın defilesine karnı burnunda katıldı.
Giriş: 15 Mayıs 2025 Perşembe
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER, METİN ANTER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner bebek bekliyor...
Cem Boyner ve Bilgün Dereli'nin ikiz kızlarından Ayşe Boyner, modacı Hakan Yıldırım'ın defilesine karnı burnunda katıldı.
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