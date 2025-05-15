Boyner bebek bekliyor...

Cem Boyner ve Bilgün Dereli'nin ikiz kızlarından Ayşe Boyner, modacı Hakan Yıldırım'ın defilesine karnı burnunda katıldı.

Giriş: 15 Mayıs 2025 Perşembe

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER, METİN ANTER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Boyner bebek bekliyor...

Cem Boyner ve Bilgün Dereli'nin ikiz kızlarından Ayşe Boyner, modacı Hakan Yıldırım'ın defilesine karnı burnunda katıldı.

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