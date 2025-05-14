İş dünyasının tanınmış simalarından; Cem Boyner, Dursun Özbek ve Süleyman Orakçıoğlu lasnman gecesinde bir araya geldi.
Giriş: 14 Mayıs 2025 Çarşamba
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, KAZIM TÜRKER
CEM BOYNER
DURSUN-MESUDE ÖZBEK
NEJDET AYAYDIN, DURSUN ÖZBEK
AHMET HOTİÇ
KAZIM TÜRKER
EROL EVGİN
EROL EVGİN
İş dünyasını buluşturan açılış...
İş dünyasının tanınmış simalarından; Cem Boyner, Dursun Özbek ve Süleyman Orakçıoğlu lasnman gecesinde bir araya geldi.
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