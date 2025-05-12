Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve eski eşi iş insanı Haluk Dinçer önceki gün Bebek'teydi...
Giriş: 12 Mayıs 2025 Pazartesi
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
Eski eşler Bebek havası aldı
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve eski eşi iş insanı Haluk Dinçer önceki gün Bebek'teydi...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.