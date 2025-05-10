Merhum iş insanı Mustafa Koç ve Caroline Koç'un büyük kızı Esra Koç, annesinin Anneler Günü'nü "O hiçbir şeye önyargılı yaklaşmaz" sözleriyle kutladı.
Giriş: 10 Mayıs 2025 Cumartesi
CAROLINE, ESRA KOÇ
CAROLINE, ESRA KOÇ
CAROLINE, ESRA KOÇ
CAROLINE, ESRA KOÇ
CAROLINE, ESRA KOÇ
CAROLINE, ESRA KOÇ
"O hiçbir şeye önyargılı yaklaşmaz"
Merhum iş insanı Mustafa Koç ve Caroline Koç'un büyük kızı Esra Koç, annesinin Anneler Günü'nü "O hiçbir şeye önyargılı yaklaşmaz" sözleriyle kutladı.
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