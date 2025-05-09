Moda tutkunu ünlü hanımlar, Dicle İpek Öztaşkın'ın ev sahipliğini yaptığı koleksiyon davetinde bir araya geldiler.
Giriş: 09 Mayıs 2025 Cuma
AHU ORAKÇIOĞLU
DİCLE İPEK ÖZTAŞKIN
ASLI HOTİÇ
AYŞE SAN
SEDA VARDAR
ASLI EKŞİOĞLU
BİLGE KURU
ASLI PEHLİVANLAR
Yaza özel koleksiyon daveti...
Moda tutkunu ünlü hanımlar, Dicle İpek Öztaşkın'ın ev sahipliğini yaptığı koleksiyon davetinde bir araya geldiler.
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