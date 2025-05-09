Yaza özel koleksiyon daveti...

Moda tutkunu ünlü hanımlar, Dicle İpek Öztaşkın'ın ev sahipliğini yaptığı koleksiyon davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 09 Mayıs 2025 Cuma

AHU ORAKÇIOĞLU

DİCLE İPEK ÖZTAŞKIN

ASLI HOTİÇ

AYŞE SAN

SEDA VARDAR

ASLI EKŞİOĞLU

BİLGE KURU

ASLI PEHLİVANLAR

Yaza özel koleksiyon daveti...

Moda tutkunu ünlü hanımlar, Dicle İpek Öztaşkın'ın ev sahipliğini yaptığı koleksiyon davetinde bir araya geldiler.

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