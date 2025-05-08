Ney dersleri alıp müzikle tanışan Elif Boyner, bu kez de Divan-ı Kebir'den parçalar söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 08 Mayıs 2025 Perşembe
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
Boyner'in yeni hobisi...
Ney dersleri alıp müzikle tanışan Elif Boyner, bu kez de Divan-ı Kebir'den parçalar söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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