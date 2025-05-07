Sağlıklı yaşamla okurlarına katkı sunmayı amaçlayan yazar Ebru Zeynep Altay, ilk kitabı "Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin, Sen Değiş"in tanıtımını dostlarıyla birlikte gerçekleştirdi.
Giriş: 07 Mayıs 2025 Çarşamba
ARZU ÇEBİ, EBRU ZEYNEP ALTAY, ARZU SABANCI
ARZU ÇEBİ
ÇİĞDEM EŞREFZADE
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN
FÜSUN KURAN
ARZU KUNT
Altay, okurlarıyla buluştu...
Sağlıklı yaşamla okurlarına katkı sunmayı amaçlayan yazar Ebru Zeynep Altay, ilk kitabı "Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin, Sen Değiş"in tanıtımını dostlarıyla birlikte gerçekleştirdi.
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