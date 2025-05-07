Altay, okurlarıyla buluştu...

Sağlıklı yaşamla okurlarına katkı sunmayı amaçlayan yazar Ebru Zeynep Altay, ilk kitabı "Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin, Sen Değiş"in tanıtımını dostlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Giriş: 07 Mayıs 2025 Çarşamba

ARZU ÇEBİ, EBRU ZEYNEP ALTAY, ARZU SABANCI

ARZU ÇEBİ

ÇİĞDEM EŞREFZADE

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN

FÜSUN KURAN

ARZU KUNT

Altay, okurlarıyla buluştu...

Sağlıklı yaşamla okurlarına katkı sunmayı amaçlayan yazar Ebru Zeynep Altay, ilk kitabı "Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin, Sen Değiş"in tanıtımını dostlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

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Altay, okurlarıyla buluştu...

Sağlıklı yaşamla okurlarına katkı sunmayı amaçlayan yazar Ebru Zeynep Altay, ilk kitabı “Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin, Sen Değiş”in tanıtımını dostlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

ÇABA Derneği'nden eğitime destek

ÇABA Derneği’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği ÇABA Fest cemiyet hayatından ünlü hanımların katılımıyla gerçekleşti.

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