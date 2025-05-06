Merhum iş insanı Mustafa V. Koç adına düzenlenen MVK Golf Turnuvası, golf tutkunlarını bir araya getirdi.
Giriş: 06 Mayıs 2025 Salı
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
GENEL
GENEL
Koç'un anısı golf turnuvasıyla yaşatıldı
Merhum iş insanı Mustafa V. Koç adına düzenlenen MVK Golf Turnuvası, golf tutkunlarını bir araya getirdi.
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