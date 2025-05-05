Gökhan-Seda Çelik çifti Yatçılık endüstrisinin önemli ödüllerinden olan World Superyatch Awards'ın sahibi oldu.
Giriş: 05 Mayıs 2025 Pazartesi
GÖKHAN-SEDA ÇELİK
GÖKHAN-SEDA ÇELİK
GÖKHAN-SEDA ÇELİK
GÖKHAN ÇELİK
GÖKHAN ÇELİK
GENEL
Venedik'ten ödülle döndüler...
Gökhan-Seda Çelik çifti Yatçılık endüstrisinin önemli ödüllerinden olan World Superyatch Awards'ın sahibi oldu.
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