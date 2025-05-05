Venedik'ten ödülle döndüler...

Gökhan-Seda Çelik çifti Yatçılık endüstrisinin önemli ödüllerinden olan World Superyatch Awards'ın sahibi oldu.

Giriş: 05 Mayıs 2025 Pazartesi

GÖKHAN-SEDA ÇELİK

GÖKHAN-SEDA ÇELİK

GÖKHAN-SEDA ÇELİK

GÖKHAN ÇELİK

GÖKHAN ÇELİK

GENEL

Venedik'ten ödülle döndüler...

Gökhan-Seda Çelik çifti Yatçılık endüstrisinin önemli ödüllerinden olan World Superyatch Awards'ın sahibi oldu.

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Venedik'ten ödülle döndüler...

Gökhan-Seda Çelik çifti Yatçılık endüstrisinin önemli ödüllerinden olan World Superyatch Awards'ın sahibi oldu.

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