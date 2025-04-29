Önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıyan Melisa Sabancı Tapan, aşk sorularına 'Her şey yolunda' yanıtını verdi.
Giriş: 29 Nisan 2025 Salı
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
'Her şey yolunda'
Önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıyan Melisa Sabancı Tapan, aşk sorularına 'Her şey yolunda' yanıtını verdi.
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