Sabancı'dan annesine kutlama...

Sabancı Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, annesi Yüksel Sabancı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Giriş: 24 Nisan 2025 Perşembe

GÜLER, YÜKSEL SABANCI

YÜKSEL SABANCI

YÜKSEL SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

Sabancı'dan annesine kutlama...

Sabancı Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, annesi Yüksel Sabancı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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