Sabancı Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, annesi Yüksel Sabancı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Giriş: 24 Nisan 2025 Perşembe
GÜLER, YÜKSEL SABANCI
YÜKSEL SABANCI
YÜKSEL SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı'dan annesine kutlama...
Sabancı Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, annesi Yüksel Sabancı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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