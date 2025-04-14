Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve Şebnem Çapa, hafta sonu yola çıkarak sokak hayvanlarını besleyip hayvan çiftliklerini ziyaret ettiler.
Giriş: 14 Nisan 2025 Pazartesi
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, ŞEBNEM ÇAPA
DERİN MERMERCİ, ŞEBNEM ÇAPA
DERİN MERMERCİ, ŞEBNEM ÇAPA
DERİN MERMERCİ, ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Minik dostları için yola çıktılar
Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve Şebnem Çapa, hafta sonu yola çıkarak sokak hayvanlarını besleyip hayvan çiftliklerini ziyaret ettiler.
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