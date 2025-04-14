Minik dostları için yola çıktılar

Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve Şebnem Çapa, hafta sonu yola çıkarak sokak hayvanlarını besleyip hayvan çiftliklerini ziyaret ettiler.

Giriş: 14 Nisan 2025 Pazartesi

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, ŞEBNEM ÇAPA

DERİN MERMERCİ, ŞEBNEM ÇAPA

DERİN MERMERCİ, ŞEBNEM ÇAPA

DERİN MERMERCİ, ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Minik dostları için yola çıktılar

Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve Şebnem Çapa, hafta sonu yola çıkarak sokak hayvanlarını besleyip hayvan çiftliklerini ziyaret ettiler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Bolu'da hem iş hem eğlence...

Yoğun iş temposunda çalışan mimar Alara Koçibey, projesi için dostlarıyla Bolu'da bir araya geldi.
Minik dostları için yola çıktılar

Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve Şebnem Çapa, hafta sonu yola çıkarak sokak hayvanlarını besleyip hayvan çiftliklerini ziyaret ettiler.
Hafta sonu Boğaz havası...

Ronit Gülcan, Alize Dinçkök, Sernur Çiftçi ve Başar Kozanoğlu hafta sonunu İstanbul'un gözde semti Bebek'te geçirdiler.
15 milyon TL değerinde dövizi çalındı

Yeni evine taşınan Dalia Garih'in, kasasında bulunan 15 milyon TL değerinde dövizinin çalındığı ortaya çıktı.

Kızının yeni yaşını kutladı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Kosif kızı Melis'in yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.