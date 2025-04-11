Ünlü şarkıcı Chris Martin ile 2016'da biten evliliğinden iki çocuğu olan Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow, daha çok çocuk sahibi olmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getirdi
Giriş: 11 Nisan 2025 Cuma
GWYNETH PALTROW VE ÇOCUKLARI
GWYNETH PALTROW
GWYNETH PALTROW
GWYNETH PALTROW
GWYNETH PALTROW
GWYNETH PALTROW
GWYNETH PALTROW
GWYNETH PALTROW
GWYNETH PALTROW
"Keşke daha çok çocuğum olsaydı"
Ünlü şarkıcı Chris Martin ile 2016'da biten evliliğinden iki çocuğu olan Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow, daha çok çocuk sahibi olmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getirdi
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