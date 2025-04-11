Derin Mermerci, Alican Ulusoy ve kız arkadaşı Hande Subaşı yakın dostlarının stand-up gösterisini izlemek için bir araya geldi.
Giriş: 11 Nisan 2025 Cuma
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI, DERİN MERMERCİ
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Dostlarını sahnede izlediler...
Derin Mermerci, Alican Ulusoy ve kız arkadaşı Hande Subaşı yakın dostlarının stand-up gösterisini izlemek için bir araya geldi.
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