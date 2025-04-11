Dostlarını sahnede izlediler...

Derin Mermerci, Alican Ulusoy ve kız arkadaşı Hande Subaşı yakın dostlarının stand-up gösterisini izlemek için bir araya geldi.

Giriş: 11 Nisan 2025 Cuma

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI, DERİN MERMERCİ

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Dostlarını sahnede izlediler...

Derin Mermerci, Alican Ulusoy ve kız arkadaşı Hande Subaşı yakın dostlarının stand-up gösterisini izlemek için bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

15 milyon TL değerinde dövizi çalındı

Yeni evine taşınan Dalia Garih'in, kasasında bulunan 15 milyon TL değerinde dövizinin çalındığı ortaya çıktı.

"Keşke daha çok çocuğum olsaydı"

Ünlü şarkıcı Chris Martin ile 2016'da biten evliliğinden iki çocuğu olan Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow, daha çok çocuk sahibi olmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getirdi
Dostlarını sahnede izlediler...

Derin Mermerci, Alican Ulusoy ve kız arkadaşı Hande Subaşı yakın dostlarının stand-up gösterisini izlemek için bir araya geldi.
Sakıp Sabancı, ödüllerle anıldı

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı´nın aramızdan ayrılışının 21’inci yılında, vasiyeti üzerine verilmeye devam edilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri” sahiplerini buldu.

Sabancı: 'Ayrılık yok'

Etiler'de objektiflere yansıyan Hakan Sabancı, Hande Erçel ile ilişkisinin devam ettiğini belirterek 'Ayrılık yok' açıklamasını yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.