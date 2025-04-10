Tekvando sporuyla ilgilenen Buğra-Ceyda Toplusoy'un kızları Talia madalyalarıyla annesi ve babasına zefer pozu verdi.
Giriş: 10 Nisan 2025 Perşembe
TALIA TOPLUSOY
TALIA TOPLUSOY
TALIA TOPLUSOY
TALIA TOPLUSOY
TALIA TOPLUSOY
TALIA TOPLUSOY
TALIA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA, TALIA TOPLUSOY
Minik Talia'nın 'Tekvando' zaferi...
Tekvando sporuyla ilgilenen Buğra-Ceyda Toplusoy'un kızları Talia madalyalarıyla annesi ve babasına zefer pozu verdi.
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