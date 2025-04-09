Sanat tutkunu ünlü isimler 16 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'İçsel Yansımalar' sergisinde buluştular.
Giriş: 09 Nisan 2025 Çarşamba
SEZİN AKSOY
LEYLA ALATON
ARZU KAPROL
ZEYNEP GERMEN
KSENIYA OUDENOT, AYÇA CEYLAN, EKİN KESER, ÖZGÜ KAHRAMAN, ANNA LEYKO, YASEMİN VARDARLILAR, AYŞE YENEL
GENEL
GENEL
GENEL
EKAV'dan 'İçsel Yansımalar' sergisi...
Sanat tutkunu ünlü isimler 16 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'İçsel Yansımalar' sergisinde buluştular.
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