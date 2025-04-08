Yeni yaşa özel paylaşım...

Genç iş insanı Hakan Kosif'in eşi Evelize Kosif, sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Aslı Hotiç'in yeni yaşına özel bir paylaşım yaptı.

Giriş: 08 Nisan 2025 Salı

EVELİZE KOSİF, ASLI HOTİÇ

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

Yeni yaşa özel paylaşım...

Genç iş insanı Hakan Kosif'in eşi Evelize Kosif, sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Aslı Hotiç'in yeni yaşına özel bir paylaşım yaptı.

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