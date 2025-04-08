İş insanı Alican Ulusoy ve oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, ilişkilerinin 6. yılını kutladı.
Giriş: 08 Nisan 2025 Salı
HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
6. yıla romantik kutlama...
İş insanı Alican Ulusoy ve oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, ilişkilerinin 6. yılını kutladı.
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