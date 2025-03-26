Jennifer Lopez ile boşandıktan sonra ilk kez konuşan Ben Affleck, ayrılığın tek bir nedene bağlı olmadığını, zamanla ilişkilerinin yıprandığını ve ayrılığın doğal bir süreç olduğunu belirtti.
Giriş: 26 Mart 2025 Çarşamba
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
"İlişkimizin bitişi dramatik değildi"
Jennifer Lopez ile boşandıktan sonra ilk kez konuşan Ben Affleck, ayrılığın tek bir nedene bağlı olmadığını, zamanla ilişkilerinin yıprandığını ve ayrılığın doğal bir süreç olduğunu belirtti.
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