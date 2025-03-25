Eşiyle Kyoto'yu gezdi

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah-Kaan Demirağ çifti ailece çıktıkları Uzakdoğu seyahatinde Kyoto'yu dolaştılar.
Ümit Boyner
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
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