Fenerbahçeli Mermerci, Atiba ile fotoğraf çektirdi
Fanatik Fenerbahçeli olan Derin Mermerci, Beşiktaş'ta 10 yıl top koşturan eski futbolcu Atiba Hutchinson ile fotoğraf çektirdi.
Giriş: 20 Mart 2025 Perşembe
DERİN MERMERCİ, ATIBA HUTCHINSON
ATIBA HUTCHINSON
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Fenerbahçeli Mermerci, Atiba ile fotoğraf çektirdi
Fanatik Fenerbahçeli olan Derin Mermerci, Beşiktaş'ta 10 yıl top koşturan eski futbolcu Atiba Hutchinson ile fotoğraf çektirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.