TEMA-K Gönüllüleri, TEMA Vakfı yararına iftar yemeği düzenleyerek üyeleriyle bir araya geldi.
Giriş: 18 Mart 2025 Salı
FATİH-ESRA ÖZTÜRK
ASLI-BORA PEHLİVANLAR
FİGEN-İREM KIRAL
NEŞE SERT
ŞULE ARGÜDER
DURSUN GÜNDOĞDU
ARZU ÖZEVİN
EBRU ÇARIKÇILAR
FİRUZE GÖK
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
TEMA-K Gönüllüleri iftar yemeğinde...
TEMA-K Gönüllüleri, TEMA Vakfı yararına iftar yemeği düzenleyerek üyeleriyle bir araya geldi.
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