TEMA-K Gönüllüleri iftar yemeğinde...

TEMA-K Gönüllüleri, TEMA Vakfı yararına iftar yemeği düzenleyerek üyeleriyle bir araya geldi.

Giriş: 18 Mart 2025 Salı

FATİH-ESRA ÖZTÜRK

ASLI-BORA PEHLİVANLAR

FİGEN-İREM KIRAL

NEŞE SERT

ŞULE ARGÜDER

DURSUN GÜNDOĞDU

ARZU ÖZEVİN

EBRU ÇARIKÇILAR

FİRUZE GÖK

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

TEMA-K Gönüllüleri iftar yemeğinde...

TEMA-K Gönüllüleri, TEMA Vakfı yararına iftar yemeği düzenleyerek üyeleriyle bir araya geldi.

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