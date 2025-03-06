Etiler'de gazetecilerin estetikle ilgili sorularını yanıtlayan Yasemin Özilhan, yüzünde estetik olmadığını belirterek "Benim sadece dudağımda dolgu var" yanıtını verdi.
Giriş: 06 Mart 2025 Perşembe
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
"Sadece dudağımda dolgu var"
Etiler'de gazetecilerin estetikle ilgili sorularını yanıtlayan Yasemin Özilhan, yüzünde estetik olmadığını belirterek "Benim sadece dudağımda dolgu var" yanıtını verdi.
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