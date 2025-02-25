Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

PINAR ŞENOL, PELİN PETRET, MEHMET VE SERAP ULUSOY TAZİYELERİ KABUL ETTİLER.
PINAR ŞENOL, PELİN PETRET, MEHMET VE SERAP ULUSOY TAZİYELERİ KABUL ETTİLER.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'DA ULUSOY AİLESİ'NİN ACISINA ORTAK OLDU.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU VE GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK CENAZEDE BİRLİKTE SAF TUTTU.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANLARINDAN AHMET NUR ÇEBİ'DE ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
ÖZLEM ÖZKAN ÖRS VE HÜSAMETTİN ÖZKAN, CENAZE TÖRENİNE KATILARAK ULUSOY AİLESİ'NE DESTEK OLDU.
İŞ İNSANI MURAT ÖZYEĞİN'DE CENAZE TÖRENİNDE YERİNİ ALMIŞTI.
ESRA TÜMEN
SEVİL SABANCI
ALİ GÜRSOY
BEGÜM AYAYDIN
HALUK ULUSOY
AZER POLAT
DALİA GARİH
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
YILMAZ ULUSOY
YILMAZ ULUSOY
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