Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Yılmaz Ulusoy, ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 25 Şubat 2025 Salı

PINAR ŞENOL, PELİN PETRET, MEHMET VE SERAP ULUSOY TAZİYELERİ KABUL ETTİLER.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'DA ULUSOY AİLESİ'NİN ACISINA ORTAK OLDU.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU VE GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK CENAZEDE BİRLİKTE SAF TUTTU.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU

BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANLARINDAN AHMET NUR ÇEBİ'DE ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.

ÖZLEM ÖZKAN ÖRS VE HÜSAMETTİN ÖZKAN, CENAZE TÖRENİNE KATILARAK ULUSOY AİLESİ'NE DESTEK OLDU.

İŞ İNSANI MURAT ÖZYEĞİN'DE CENAZE TÖRENİNDE YERİNİ ALMIŞTI.

ESRA TÜMEN

SEVİL SABANCI

ALİ GÜRSOY

BEGÜM AYAYDIN

HALUK ULUSOY

AZER POLAT

DALİA GARİH

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

YILMAZ ULUSOY

YILMAZ ULUSOY

Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Yılmaz Ulusoy, ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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