Ailece tatil yaptılar

İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Ayaydın Talay, çocukları Ömer ve Yiğit'le birlikte St. Moritz'de tatil yaptı.

Giriş: 21 Şubat 2025 Cuma

PINAR-MURAT, ÖMER, YİĞİT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

Ailece tatil yaptılar

İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Ayaydın Talay, çocukları Ömer ve Yiğit'le birlikte St. Moritz'de tatil yaptı.

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