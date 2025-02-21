İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Ayaydın Talay, çocukları Ömer ve Yiğit'le birlikte St. Moritz'de tatil yaptı.
Giriş: 21 Şubat 2025 Cuma
PINAR-MURAT, ÖMER, YİĞİT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
Ailece tatil yaptılar
İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Ayaydın Talay, çocukları Ömer ve Yiğit'le birlikte St. Moritz'de tatil yaptı.
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