Karın ağrısı şikâyetiyle Peru'da hastaneye kaldırılan Shakira, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kolombiyalı şarkıcı, Lima'da vereceği konser için kaldığı otelden ayrıldı.
Giriş: 18 Şubat 2025 Salı
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
Shakira hayranlarını korkuttu
Karın ağrısı şikâyetiyle Peru'da hastaneye kaldırılan Shakira, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kolombiyalı şarkıcı, Lima'da vereceği konser için kaldığı otelden ayrıldı.
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