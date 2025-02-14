Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy'un kızları Talia tekvando sporunda yükselerek siyah kemere geçti.
Giriş: 14 Şubat 2025 Cuma
TALIA TOPLUSOY
TALIA TOPLUSOY
TALIA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA, TALIA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA, TALIA TOPLUSOY
CEYDA, TALIA TOPLUSOY
CEYDA, TALIA TOPLUSOY
Minik Talia'nın 'Tekvando' başarısı...
Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy'un kızları Talia tekvando sporunda yükselerek siyah kemere geçti.
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