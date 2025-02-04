David Beckham ile oğlu Romeo İstanbul'da!

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve oğlunun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte Türkiye'ye geldi.

Giriş: 04 Şubat 2025 Salı

DAVID BECKHAM

DAVID BECKHAM

ROMEO BECKHAM

ROMEO BECKHAM

ROMEO BECKHAM

David Beckham ile oğlu Romeo İstanbul'da!

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve oğlunun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte Türkiye'ye geldi.

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