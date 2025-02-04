Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve oğlunun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte Türkiye'ye geldi.
Giriş: 04 Şubat 2025 Salı
DAVID BECKHAM
DAVID BECKHAM
ROMEO BECKHAM
ROMEO BECKHAM
ROMEO BECKHAM
David Beckham ile oğlu Romeo İstanbul'da!
Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve oğlunun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte Türkiye'ye geldi.
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