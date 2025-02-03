İpek Özilhan, Roksi-İzzet Garih ve Asuman-Hüsnü Güreli çifti hafta sonu Bebek'te form tutarken Edip-Aslı İlkbahar çifti de kızları Selin ile Boğaz'da yürüdü.
Giriş: 03 Şubat 2025 Pazartesi
İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN YAKIN DOSTU BANU AKSOY İLE SAHİLDEYDİ...
ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ ÇİFTİ DE BEBEK'TE FORM TUTTU.
ROKSİ-İZZET GARİH ÇİFTİ BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
ASLI VE EDİP İLKBAHAR, KIZLARI SELİN'LE BOĞAZ KENARINDA YÜRÜDÜ.
ROKSİ-İZZET GARİH
Bebek'te hafta sonu...
İpek Özilhan, Roksi-İzzet Garih ve Asuman-Hüsnü Güreli çifti hafta sonu Bebek'te form tutarken Edip-Aslı İlkbahar çifti de kızları Selin ile Boğaz'da yürüdü.
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