Sevenleri Koç'u dualarla andı

55 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa V. Koç ölümünün dokuzuncu yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

Giriş: 21 Ocak 2025 Salı

CAROLINE KOÇ MERHUM EŞİ MUSTAFA V. KOÇ'UN ANMA TÖRENİNE KIZ KARDEŞİ CHRISTINA GIRAUDUN İLE BİRLİKTE GELDİ.

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, KARDEŞİ MUSTAFA KOÇ'U MEZARI BAŞINDA ANDI.

ÇİĞDEM SİMAVİ, MERHUM OĞLU MUSTAFA V. KOÇ'U ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANDI.

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ İPEK KIRAÇ'DA DUALAR EDEREK KUZENİ MERHUM MUSTAFA V. KOÇ'U ANDI.

İŞ İNSANI HASAN ARAT VE KOÇ HOLDİNG COE'SU LEVENT ÇAKIROĞLU ANMA TÖRENİNE BİRLİKTE KATILDI.

MUSTAFA V. KOÇ 2016 YILINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCUNDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMMUŞTU.

MUSTAFA V. KOÇ

MUSTAFA V. KOÇ

MUSTAFA V. KOÇ

Sevenleri Koç'u dualarla andı

55 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa V. Koç ölümünün dokuzuncu yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

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Sevenleri Koç'u dualarla andı

55 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa V. Koç ölümünün dokuzuncu yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.
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