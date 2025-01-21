İş insanı Metin Şen, sevgilisi Zeynep Özbulut ile birlikte Fransa'nın ünlü kayak merkezi Megeve'ye giderek kayak tatili yaptı.
Giriş: 21 Ocak 2025 Salı
METİN ŞEN, ZEYNEP ÖZBULUT
METİN ŞEN, ZEYNEP ÖZBULUT
METİN ŞEN, ZEYNEP ÖZBULUT
METİN ŞEN, ZEYNEP ÖZBULUT
METİN ŞEN, ZEYNEP ÖZBULUT
Megeve'de romantik tatil...
İş insanı Metin Şen, sevgilisi Zeynep Özbulut ile birlikte Fransa'nın ünlü kayak merkezi Megeve'ye giderek kayak tatili yaptı.
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