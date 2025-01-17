Sanat tutkunlarına “Kayıp Alfabe” sergisi...

AHMET GÜNEŞTEKİN SERGİSİNDE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU VE EŞİ DİLEK İMAMOĞLU'NU AĞIRLADI.
AHMET GÜNEŞTEKİN SERGİSİNDE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU VE EŞİ DİLEK İMAMOĞLU'NU AĞIRLADI.
DEMET SABANCI-CENGİZ ÇETİNDOĞAN ÇİFTİ SERGİYİ BİRLİKTE ZİYARET ETTİLER.
ASLAN KEMAL GÜLMAN ANNESİ FERYAL GÜLMAN İLE BİRLİKTE SERGİDEYDİ.
AYŞEGÜL-MUHARREM TOPLUSOY ÇİFTİ KAYIP ALFABE SERGİSİNİ GEZDİ
ZERRİN-ZAFER YILDIRIM, SERGİYİ ZİYARET EDEREK SANATÇI AHMET GÜNEŞTEKİN İLE SOHBET ETTİ
SANATSEVER LEYLA ALATON İSE SERGİDE ESERLERİ YAKINDAN İNCELEDİ.
OZAN-BAHAR ŞER
ASLI-BORA PEHLİVANLAR
ECE,FULYA-HALUK NAYMAN
ŞULE -ÖZALP,ÖZGE ARGÜDER
ESRA, SELİN ÖZTÜRK
FATİH ÖZTÜRK
ALİ CAN TÜRKOĞLU
HİKMET ERASLAN
KARDELEN GÜNEŞTEKİN
MERİH TURAN
DURSUN GÜNDOĞDU, ZEYNEP ÖZTÜRK
ARZU GÜNDOĞDU
NURAY FENERCİOĞLU
GENEL
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