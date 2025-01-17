Sanat tutkunlarına “Kayıp Alfabe” sergisi...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü isimleri sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Kayıp Alfabe' adlı sergisinde bir araya geldiler.

Giriş: 17 Ocak 2025 Cuma

AHMET GÜNEŞTEKİN SERGİSİNDE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU VE EŞİ DİLEK İMAMOĞLU'NU AĞIRLADI.

DEMET SABANCI-CENGİZ ÇETİNDOĞAN ÇİFTİ SERGİYİ BİRLİKTE ZİYARET ETTİLER.

ASLAN KEMAL GÜLMAN ANNESİ FERYAL GÜLMAN İLE BİRLİKTE SERGİDEYDİ.

AYŞEGÜL-MUHARREM TOPLUSOY ÇİFTİ KAYIP ALFABE SERGİSİNİ GEZDİ

ZERRİN-ZAFER YILDIRIM, SERGİYİ ZİYARET EDEREK SANATÇI AHMET GÜNEŞTEKİN İLE SOHBET ETTİ

SANATSEVER LEYLA ALATON İSE SERGİDE ESERLERİ YAKINDAN İNCELEDİ.

OZAN-BAHAR ŞER

ASLI-BORA PEHLİVANLAR

ECE,FULYA-HALUK NAYMAN

ŞULE -ÖZALP,ÖZGE ARGÜDER 

ESRA, SELİN  ÖZTÜRK

FATİH ÖZTÜRK

ALİ CAN TÜRKOĞLU

HİKMET ERASLAN

KARDELEN GÜNEŞTEKİN

MERİH TURAN

DURSUN GÜNDOĞDU, ZEYNEP ÖZTÜRK

ARZU GÜNDOĞDU

NURAY FENERCİOĞLU

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Sanat tutkunlarına “Kayıp Alfabe” sergisi...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü isimleri sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Kayıp Alfabe' adlı sergisinde bir araya geldiler.

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