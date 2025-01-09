Boyner çifti konuşmacı oldu!

İş insanları Cem-Ümit Boyner çifti, özel bir panel dÜzenleyerek konuşmacı oldular.

Giriş: 09 Ocak 2025 Perşembe

PANEL CEM BOYNER'İN KONUŞMASIYLA BAŞLADI.

ÜMİT BOYNER KADINLARLA BİRLİKTE SAHNEDE KONUŞMA YAPTI.

ÜMİT BOYNER

GENEL

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

Boyner çifti konuşmacı oldu!

İş insanları Cem-Ümit Boyner çifti, özel bir panel dÜzenleyerek konuşmacı oldular.

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