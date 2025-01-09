İş insanları Cem-Ümit Boyner çifti, özel bir panel dÜzenleyerek konuşmacı oldular.
Giriş: 09 Ocak 2025 Perşembe
PANEL CEM BOYNER'İN KONUŞMASIYLA BAŞLADI.
ÜMİT BOYNER KADINLARLA BİRLİKTE SAHNEDE KONUŞMA YAPTI.
ÜMİT BOYNER
GENEL
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
Boyner çifti konuşmacı oldu!
İş insanları Cem-Ümit Boyner çifti, özel bir panel dÜzenleyerek konuşmacı oldular.
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