Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile Bolu'da piste çıkarak ralli yaptı.
Giriş: 02 Ocak 2025 Perşembe
CEM HAKKO SEVGİLİSİ NAZLI KAYAASLAN İLE BOLU'DA RALLİ YAPTI.
NAZLI KAYAASLAN, CEM HAKKO'NUN ARACINDA ÇEKİLDİĞİ KARELERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLŞATI.
NAZLI KAYAASLAN
GENEL
NAZLI KAYAASLAN VE CEM HAKKO BOLU'DAKİ ÇİFTLİKTE YENİ YILI KUTLADI.
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Hakko, sevgilisiyle piste çıktı!
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile Bolu'da piste çıkarak ralli yaptı.
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