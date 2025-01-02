Dünyaca ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt, 8 yıl önce başlayan boşanma davasında sonuca ulaştı. 2019'da resmen bekâr ilan edilen çift, boşanma anlaşmasını resmen imzaladı.
Giriş: 02 Ocak 2025 Perşembe
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
8 yılın sonunda boşanıyorlar!
Dünyaca ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt, 8 yıl önce başlayan boşanma davasında sonuca ulaştı. 2019'da resmen bekâr ilan edilen çift, boşanma anlaşmasını resmen imzaladı.
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