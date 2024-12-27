Cemiyet hayatının tanınmış simaları 2025 yılı için oldukça umutlu. Yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp aracılığıyla sizlere anlatan ünlü isimlerin yeni yıldan istekleri...
Giriş: 27 Aralık 2024 Cuma
OYA ECZACIBAŞI: HUZUR, SAĞLIK VE SANAT DOLU BİR YIL DİLERİM.
HUZUR, SAĞLIK VE SANAT DOLU BİR YIL DİLERİM.
HUZUR, SAĞLIK VE SANAT DOLU BİR YIL DİLERİM.
RALF TEZMAN: 2025’TE HERKESİN SAĞLIK VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR SENE DİLİYORUM. İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA TÜM DİLEKLER YERİNE GELİR.
SANEM TEZMAN: HUZURLU, BARIŞ DOLU, SAĞLIKLI, MUTLU, BOLLUK VE BEREKET İÇİNDE BİR SENE OLSUN.
SANEM-RALF TEZMAN
NİV GARİH: YENİ YILDA HERKESİN HAYALLERİ VE DİLEKLERİ GERÇEK OLUR. HERKESE BU DÜNYADA BARIŞ VE UMUT DİLİYORUM.
ROMİNA GARİH: SAĞLIKLI BİR YIL OLSUN. SAĞLIĞIN DIŞINDA HİÇBİR ŞEY DİLEMİYORUM.
ROMİNA-NİV GARİH
PİA HAKKO YEŞİL: ÇOK HUZURLU OLSUN.
Yeni seneye dilekler...
Cemiyet hayatının tanınmış simaları 2025 yılı için oldukça umutlu. Yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp aracılığıyla sizlere anlatan ünlü isimlerin yeni yıldan istekleri...
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