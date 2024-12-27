Yeni seneye dilekler...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları 2025 yılı için oldukça umutlu. Yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp aracılığıyla sizlere anlatan ünlü isimlerin yeni yıldan istekleri...

Giriş: 27 Aralık 2024 Cuma

OYA ECZACIBAŞI: HUZUR, SAĞLIK VE SANAT DOLU BİR YIL DİLERİM.

HUZUR, SAĞLIK VE SANAT DOLU BİR YIL DİLERİM.

HUZUR, SAĞLIK VE SANAT DOLU BİR YIL DİLERİM.

RALF TEZMAN: 2025’TE HERKESİN SAĞLIK VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR SENE DİLİYORUM. İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA TÜM DİLEKLER YERİNE GELİR.

SANEM TEZMAN: HUZURLU, BARIŞ DOLU, SAĞLIKLI, MUTLU, BOLLUK VE BEREKET İÇİNDE BİR SENE OLSUN.

SANEM-RALF TEZMAN

NİV GARİH: YENİ YILDA HERKESİN HAYALLERİ VE DİLEKLERİ GERÇEK OLUR. HERKESE BU DÜNYADA BARIŞ VE UMUT DİLİYORUM.

 

ROMİNA GARİH: SAĞLIKLI BİR YIL OLSUN.  SAĞLIĞIN DIŞINDA HİÇBİR ŞEY DİLEMİYORUM.

ROMİNA-NİV GARİH

PİA HAKKO YEŞİL: ÇOK HUZURLU OLSUN.

Yeni seneye dilekler...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları 2025 yılı için oldukça umutlu. Yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp aracılığıyla sizlere anlatan ünlü isimlerin yeni yıldan istekleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Dubai'de yeni yıl kutlaması...

Ailece çıktıkları kayak tatilinden dönen Aslışah Alkoçlar Demirağ, Dubai'de bir arkadaşının düzenlediği yeni yıl davetine cesur kırmızı elbisesiyle katıldı.
Machler'in yeni yıl sofrası...

Özel günlerde yaptığı yemekler ve sofralarla takipçilerinden tam not alan Bettina Machler, ailesi için yeni yıl sofrası hazırladı.
Yeni seneye dilekler...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları 2025 yılı için oldukça umutlu. Yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp aracılığıyla sizlere anlatan ünlü isimlerin yeni yıldan istekleri...
Yaza damga vuranlar...

Yaz tatilini Bodrum ve Çeşme’de özel teknelerinde ya da ünlü beach’lerde geçiren cemiyetin güzel hanımları, 2024’de de yaza damga vuracak fotoğraflara imza attılar.
Yeni yıla erken kutlama...

Hakan-Evelize Kosif çifti çocuklarıyla birlikte yeni yılı erkenden kutladılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.