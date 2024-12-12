İş insanı Ralf Tezman'ın eşi Sanem Tezman, çok sevdiği köpeği Cookie'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Giriş: 12 Aralık 2024 Perşembe
SANEM TEZMAN ÇOK SEVDİĞİ KÖPEĞİ COOKIE'YI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU.
SANEM TEZMAN KÖPEĞİ COOKIE İLE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAF KARELERİNİ PAYLAŞTI.
SANEM TEZMAN VE COOKIE
BAŞARILI İŞ İNSANI RALF TEZMAN İLE EVLİ OLAN SANEM TEZMAN ÇİFTİNİN BİR OĞULLARI VAR
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
"Oğlum, yokluğun hiç kolay değil"
İş insanı Ralf Tezman'ın eşi Sanem Tezman, çok sevdiği köpeği Cookie'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
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