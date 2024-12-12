"Oğlum, yokluğun hiç kolay değil"

İş insanı Ralf Tezman'ın eşi Sanem Tezman, çok sevdiği köpeği Cookie'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Giriş: 12 Aralık 2024 Perşembe

SANEM TEZMAN ÇOK SEVDİĞİ KÖPEĞİ COOKIE'YI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU.

SANEM TEZMAN KÖPEĞİ COOKIE İLE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAF KARELERİNİ PAYLAŞTI.

SANEM TEZMAN VE COOKIE

BAŞARILI İŞ İNSANI RALF TEZMAN İLE EVLİ OLAN SANEM TEZMAN ÇİFTİNİN BİR OĞULLARI VAR

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

"Oğlum, yokluğun hiç kolay değil"

İş insanı Ralf Tezman'ın eşi Sanem Tezman, çok sevdiği köpeği Cookie'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

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