İş ve cemiyet hayatının ünlü hanımları özel bir taşımacılık firmasının 10. yıl davetine katıldı.
Giriş: 06 Aralık 2024 Cuma
ALARA KOÇİBEY DAVETTE ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRAN İSİMLERİNDENDİ.
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON DAVETE KATILDI.
TUVANA BÜYÜKÇINAR
ALARA KOÇİBEY
LEYLA ALATON
10. yıl kutlaması...
İş ve cemiyet hayatının ünlü hanımları özel bir taşımacılık firmasının 10. yıl davetine katıldı.
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