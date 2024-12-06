Her sene yeni yıl sofrası hazırlayarak yakın aile dostlarını ağırlayan Yasemin Özilhan, yeni yıl öncesi evinde küçük bir yılbaşı daveti verdi.
Giriş: 06 Aralık 2024 Cuma
YASEMİN ÖZİLHAN YILBAŞI İÇİN ÇAM AĞACINI SÜSLEDİ.
YASEMİN ÖZİLHAN EVİNDE YENİ YIL SOFRASI HAZIRLAYIP MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI.
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Özilhan'ın yeni yıl hazırlığı...
Her sene yeni yıl sofrası hazırlayarak yakın aile dostlarını ağırlayan Yasemin Özilhan, yeni yıl öncesi evinde küçük bir yılbaşı daveti verdi.
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