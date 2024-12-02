Genç iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile birlikteliklerinin ikinci yılını kutladılar.
Giriş: 02 Aralık 2024 Pazartesi
HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL İLİŞKİLERİNİN 2. YILINI ÜZÜM BAĞLARINDA DANS EDEREK KUTLADILAR.
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
İkinci yıla romantik kutlama...
Genç iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile birlikteliklerinin ikinci yılını kutladılar.
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