Boğaz'da spor yaptılar

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Giriş: 02 Aralık 2024 Pazartesi

EDVİNA SPONZA VE ERKEK ARKADAŞI İBRAHİM KUTLUAY BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR.

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

Boğaz'da spor yaptılar

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Alba'nın tatil keyfi...

Ünlü oyuncu Jessica Alba, eşi ve çocuklarıyla Meksika'nın tatil beldesi Puerto Vallarta'da tatil yaptı.
İkinci yıla romantik kutlama...

Genç iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile birlikteliklerinin ikinci yılını kutladılar.
Bebek'te keyifli hafta sonu...

Zeynep Üstünel, Pia Hakko Yeşil ve Serra Taşkent İstanbul'un elit semti Bebek'te keyifli bir hafta sonu geçirdiler.
Boğaz'da spor yaptılar

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Dereli'ye kızlarından kutlama

Ayşe, Elif ve Emine Boyner anneleri Bilgün Dereli'nin yeni yaşını kutladılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.