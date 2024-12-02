Boğaz'da spor yaptılar Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.