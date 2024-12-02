Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Giriş: 02 Aralık 2024 Pazartesi
EDVİNA SPONZA VE ERKEK ARKADAŞI İBRAHİM KUTLUAY BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR.
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
Boğaz'da spor yaptılar
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
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