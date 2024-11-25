Genç iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü Mısır'da romantik bir akşam yemeğiyle kutladı.
Giriş: 25 Kasım 2024 Pazartesi
GENÇ İŞ İNSANI HAKAN SABANCI OYUNCU SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL'İN DOĞUM GÜNÜNÜ MISIR'DA KUTLADI.
31 YAŞINA GİREN HANDE ERÇEL SEVGİLİSİ HAKAN SABANCI İLE YEDİĞİ ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ YEMEĞİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
HANDE ERÇEL- HAKAN SABANCI ÇİFTİ GEÇTİĞİMİZ YIL BİR SEYAHAT DÖNÜŞÜ HAVALANINDA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ.
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
Sabancı'dan sevgilisine romantik kutlama...
Genç iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü Mısır'da romantik bir akşam yemeğiyle kutladı.
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