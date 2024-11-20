Aşıklar Bebek'te ortaya çıktı

Uzun süredir caddelerde görünmeyen Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Arslan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Giriş: 20 Kasım 2024 Çarşamba

DERİN MERMERCİ ERKEK ARKADAŞI MURAT ARSLAN İLE BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.

2020 YILINDA AŞK YAŞAMAYA BAŞLAYAN DERİN MERMERCİ VE  MURAT ARSLAN ÇİFTİNİN İLİŞKİLERİ DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR.

DERİN MERMERCİ, MURAT ARSLAN

DERİN MERMERCİ,MURAT ARSLAN

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN

DERİN MERMERCİ, MURAT ARSLAN

Aşıklar Bebek'te ortaya çıktı

Uzun süredir caddelerde görünmeyen Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Arslan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

İş dünyasının rotası Bebek...

İş dünyasından ünlü beylerin uğrak noktası haline gelen Bebek'te Başar Kozanoğlu ve Kaan Boyner'e rastladık.
Aşıklar Bebek'te ortaya çıktı

Uzun süredir caddelerde görünmeyen Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Arslan, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.
Sabancılar'ın yeni patili üyesi...

Bir hayvansever olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkan Pınar Sabancı, evinin yeni patili üyesini Instagram hesabından tanıttı.
Angelina Jolie, kırmızı halıda oğluyla yürüdü

Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki oğlu Knox ile yıllar sonra bir etkinlikte boy gösterdi.
Eczacıbaşı'ndan Marakeş manzaraları...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Marakeş'de çektiği portre ve manzara fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.