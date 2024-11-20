Uzun süredir caddelerde görünmeyen Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Arslan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
Giriş: 20 Kasım 2024 Çarşamba
DERİN MERMERCİ ERKEK ARKADAŞI MURAT ARSLAN İLE BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
2020 YILINDA AŞK YAŞAMAYA BAŞLAYAN DERİN MERMERCİ VE MURAT ARSLAN ÇİFTİNİN İLİŞKİLERİ DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR.
DERİN MERMERCİ, MURAT ARSLAN
DERİN MERMERCİ,MURAT ARSLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ARSLAN
Aşıklar Bebek'te ortaya çıktı
Uzun süredir caddelerde görünmeyen Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Arslan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
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