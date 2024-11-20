Bir hayvansever olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkan Pınar Sabancı, evinin yeni patili üyesini Instagram hesabından tanıttı.
Giriş: 20 Kasım 2024 Çarşamba
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Sabancılar'ın yeni patili üyesi...
Bir hayvansever olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkan Pınar Sabancı, evinin yeni patili üyesini Instagram hesabından tanıttı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.