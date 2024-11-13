Bebek'te dolaşan iş insanı Murat Özyeğin eşi Yasemin Özyeğin ve kızlarıyla birlikte caddede yürüyüş yaptı.
Giriş: 13 Kasım 2024 Çarşamba
İŞ İNSANI MURAT ÖZYEĞİN EŞİ YASEMİN ÖZYEĞİN İLE BİRLİKTE BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
MURAT ÖZYEĞİN KIZINI KUCAĞINA ALARAK BEBEK'TE GEZDİRDİ.
MURAT-YASEMİN ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
Rotaları Bebek...
Bebek'te dolaşan iş insanı Murat Özyeğin eşi Yasemin Özyeğin ve kızlarıyla birlikte caddede yürüyüş yaptı.
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