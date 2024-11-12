Koç, Ülker'in sorularını yanıtladı...

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e röportaj vererek bilinmeyenlerini anlattı.

Giriş: 12 Kasım 2024 Salı

KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ BİLİNMEYENLERİNİ RÖPORTAJDA ANLATTI

KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ

KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ

KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ

YILDIZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ÜLKER

MURAT ÜLKER

MURAT ÜLKER

Koç, Ülker'in sorularını yanıtladı...

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e röportaj vererek bilinmeyenlerini anlattı.

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