Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e röportaj vererek bilinmeyenlerini anlattı.
Giriş: 12 Kasım 2024 Salı
KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ BİLİNMEYENLERİNİ RÖPORTAJDA ANLATTI
KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ
YILDIZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ÜLKER
MURAT ÜLKER
MURAT ÜLKER
Koç, Ülker'in sorularını yanıtladı...
Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e röportaj vererek bilinmeyenlerini anlattı.
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