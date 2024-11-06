Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, İstanbul Boğazı'nda açtığı yeni otelinin açılışı iş ve cemiyet hayatının katıldığı özel davetle yaptı.
Giriş: 06 Kasım 2024 Çarşamba
CEM HAKKO
ÇİĞDEM SİMAVİ
FARUK-HATİCE SÜREN
EROL TEZMAN
HERMAN VON ALKAMADE, ENDER MERMERCİ
HİLAL KOSİF PİLES, HASAN -MERAL KOSİF
İZZET-DALİA GARİH
MORİS KOHEN
SERRA-ALP TAŞKENT
JAKLİN GÜNER
SERNUR ÇİFTÇİ
SEDAT-YASEMİN ALOĞLU
YASEMİN-CEFİ KAMHİ, GÜLİZ ONURSAL
SÜLEYMAN-FÜSUN KOSİF
URS MACHLER, SERDAR GÜLGÜN
Boğaz'da özel açılış...
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, İstanbul Boğazı'nda açtığı yeni otelinin açılışı iş ve cemiyet hayatının katıldığı özel davetle yaptı.
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